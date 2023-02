SAP will reguläre Dividende erhöhen - Weniger als im Vorjahr wegen Sonderzahlung

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will wie erwartet weniger Gesamtdividende auszahlen als im Vorjahr, die reguläre Ausschüttung aber erhöhen. Die Aktionäre des Dax -Schwergewichts sollen je Papier 2,05 Euro erhalten, wie es am Mittwochabend vom Konzern in Walldorf nach einem Beschluss von Aufsichtsrat und Vorstand hieß. Vergangenes Jahr hatte SAP insgesamt 2,45 Euro ausgeschüttet. Davon waren aber 50 Cent eine Sonderdividende anlässlich des 50-jährigen Firmenbestehens gewesen. Die reguläre Dividende wird somit um 10 Cent erhöht - trotz eines Gewinneinbruchs 2022 um zwei Drittel auf 1,7 Milliarden Euro.

Die Ausschüttungsquote liegt damit bei 140 Prozent des Nettogewinns. Mit der Auszahlung geht SAP damit deutlich über seine eigentliche Dividendenpolitik hinaus, die eine Ausschüttung von mindestens 40 Prozent des Nettogewinns vorsieht. Der scheidende Finanzchef Luka Mucic hatte eine Erhöhung der Regeldividende zuletzt bereits angedeutet. SAP sei der Ansicht, dass die Aktionäre angemessen am Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 beteiligt werden sollen, hieß es vom Konzern am Mittwochabend./men/he