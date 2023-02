Wirtschaft Immer mehr Rehas wegen psychischer Erkrankungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Arbeitnehmer müssen wegen einer psychischen Erkrankung eine Reha in Anspruch nehmen. Das berichten die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" unter Berufung auf Daten der Deutschen Rentenversicherung.



Während der Anteil an bewilligten Rehabilitationen wegen psychischer Erkrankung im Jahr 2002 noch bei 9,7 Prozent lag, kletterte er im vergangenen Jahr auf 18.8 Prozent. Insgesamt wurden rund 171.000 medizinische Rehas wegen psychischer Erkrankungen bewilligt. In diese Zahlen sind Suchterkrankungen nicht eingerechnet.