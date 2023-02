Deutsche Telekom will 2023 operativ noch mehr zulegen

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will 2023 noch mehr verdienen. Der operative Gewinn inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) solle im laufenden Jahr um vier Prozent auf fast 41 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Der Konzern hatte sich im vergangenen Jahr unter anderem von seinem Niederlande-Geschäft getrennt und die Funkturmtochter GD Towers veräußert, weswegen die Telekom einen Pro-Forma-Vorjahreswert als Basis nimmt. Der freie Mittelzufluss (FCF AL) solle auf dieser Basis von 11,2 Milliarden Euro um mindestens 40 Prozent auf mehr als 16 Milliarden Euro klettern.

