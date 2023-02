JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe vergangene Woche mit den Geschäftszahlen und einem vier Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm erfreuliche Nachrichten veröffentlicht, auch wenn davon vieles schon erwartet worden sei und der freie Barmittelzufluss ein wenig enttäuscht habe, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Stuttgarter bauten ihre Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Software und Vertrieb aus, um ihre branchenführenden Margen zu behaupten und die Verwässerung der Margen bei Elektroautos zu kompensieren./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 21:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 21:57 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 74,52EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m