ATTENSI ENTWICKELT DEN WELTWEIT ERSTEN „UNDERWRITER-SIMULATOR", UM DIE QUALIFIKATIONSLÜCKE IM VERSICHERUNGSSEKTOR ZU SCHLIESSEN

Des Bishop, Group Head of People Development bei Hiscox, erklärte, dass sich die Simulation für Hiscox als ein Wendepunkt erwiesen hat. Sein Team kann nun Underwriter-Nachwuchskräfte in Best-Practice-Verfahren schulen und anleiten, bestehende Kompetenzlücken schließen und Unterstützung bei komplexen Aufgaben wie der Risikobewertung bieten.

Des Bishop sagte: „Wir wissen, dass die jüngere Generation den Wettbewerb liebt. Wir wissen auch, dass Wiederholungen dafür sorgen, dass das Gelernte im Gedächtnis bleibt, und mit dem Attensi-Training können unsere Underwriter so viel wiederholen, wie sie zum Erreichen ihres Potenzials und im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen benötigen. Wir sehen, wie unsere Mitarbeitenden die Simulation bis zu 30-mal durchspielen und wiederholen, um sicherzustellen, dass sie die höchste Punktzahl erreichen."

„Das Underwriting bestimmt den Gewinn, sodass unser Geschäft ein außergewöhnlich talentiertes Team von technischen Underwritern benötigt. Das bedeutet, dass ein Makler oder Kunde, der sich mit einem Underwriter trifft, nicht nur mit ihm über das Produkt sprechen kann, sondern dass der Underwriter dieses Produkt auch dem Makler oder Kunden anbieten kann."

Eine Umfrage ergab, dass 85 % der Teilnehmenden der Meinung waren, das Training habe ihnen geholfen zu verstehen, wie man Überprüfungen und Analysen durchführt, um Verbesserungsmöglichkeiten bei der Konto- und Portfolioanalyse zu identifizieren. 85 % stimmten zu, dass das Training ihnen geholfen hat zu verstehen, wie man technische Konzepte im gesamten Underwriting-Zyklus anwendet.

Des Bishop weiter: „Gamifizierte Simulationen versetzen einen Menschen in sehr glaubwürdige Situationen. Anstatt nur zuzusehen, wie jemand eine Analyse ausfüllt, wie man mit einer bestimmten Situation umgeht, ermöglicht unsere Simulation unseren Teammitgliedern, die Ergebnisse ihrer Handlungen in einer sicheren Umgebung zu erleben. Es bietet Einblicke und Lektionen, die weder in direkten Gesprächen noch in E-Learning-Übungen vermittelt werden können. Wir können jetzt kontinuierliches Lernen mit Leistungsunterstützung und Feedback nach Bedarf anbieten."

Die Simulation wurde mit Hilfe von erfahrenen Underwritern entwickelt, die ihre Erfahrungen aus der Praxis mit Attensi besprachen und darüber berichteten, was ihnen geholfen hat, ihr Handwerk zu lernen.

Huw Newton-Hill, GM Attensi US & Head of Professional and Financial Services, sagte: „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein erfahrener Underwriter an der Entwicklung eines Spiels oder einer Simulation beteiligt ist, aber um erfolgreich zu sein, muss jede Simulationsschulung bei der Zielgruppe Anklang finden. In unserem Fall bedeutete dies, dass wir uns mit den wichtigsten Erfolgsfaktoren und typischen Fehlern eines Hiscox-Underwriters eingehend auseinandersetzen mussten."

Attensi hat gamifizierte Simulationstrainings in mehr als 150 Ländern und mehr als 50 Sprachen bereitgestellt. Zu unseren Kunden gehören Circle K, Bosch Siemens Haushaltsgeräte, Accenture, Hiscox, Equiniti und viele mehr.

