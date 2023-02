FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag voraussichtlich wieder etwas nach oben wagen. Im Fokus der Anleger stehen zugleich zahlreiche Quartalsberichte und Ausblicke deutscher Unternehmen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 446 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls mit moderaten Gewinnen erwartet.

Am Vortag war es dem Dax gelungen, sich mit einem Tagestief von etwas unter 15 250 Punkten knapp in der Handelsspanne der vergangenen beiden Wochen zu halten. Im weiteren Verlauf setzte dann eine Erholung ein, so dass er fast unverändert schloss.