JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe ein gutes viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftrags- und Umsatzentwicklung sei dank einer soliden Nachfrage besser als erwartet. Für das operative Ergebnis gelte dies aber nur eingeschränkt wegen einer enttäuschenden Marge. Auch der Free Cashflow sei schwächer wegen verzögerter Zahlungen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 01:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 01:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 62,02EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m