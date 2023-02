Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

N-tv.de: „Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ist schon am Vorabend des russischen Überfalls auf die Ukraine von der US-Botschaft in Berlin über die unmittelbar bevorstehende Invasion informiert worden“.Am Morgen dieses Tages stand bereits ein Zitat vom späteren Gaseinkäufer zu Preisen, die geheim gehalten werden, Robert Habeck im Handelsblatt: „Krieg treibt die Preise, die fossilen Preise nach oben“ (Quelle: http://www.stabilitas-fonds.de/files/Vortrag_Muenchen_2022.pdf Folie 31).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.396 Euro/kg, Vortag 55.365 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 21,57 $/oz, Vortag 21,79 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 953 $/oz, Vortag 945 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.408 $/oz, Vortag 1.450 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,73 $/barrel, Vortag 83,59 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 2,4 % auf 387,01 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,9 % auf 378,06 $. Bei den Standardwerten fällt Kinross 2,5 %. Bei den kleineren Werten geben First Mining 5,3 %, Gold Resource 5,0 % (Vortag -7,9 %) und Sandstorm 5,0 % nach. Intern. Tower Hill können 6,1 % und Monument 5,6 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Aya 4,7 %, Bear Creek 4,6 % und New Pacific 4,5 %. Metallic ziehen 7,5 % und Sierra 3,5 % an.