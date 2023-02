Tatsächlich war Tocvan in den letzten 4 Wochen projekttechnisch allerdings sehr umtriebig, wie in der heutigen News zu lesen ist.

• In den letzten Wochen hat Tocvan zahlreiche Schlitzproben ("channel samples") an Trenches (Ausgrabungen an der Erdoberfläche) entnommen und analysieren lassen. Die bereits eingetroffenen und heute veröffentlichten Laborergebnisse zeigen, wie schnell es in Mexiko geht (in anderen Teilen der Welt, wie z.B. in Kanada, warten Aktionäre oft mehrere Monate auf Laborergebnisse!).

• Die heutige News ist also eine unerwartete (positive) Überraschung, da Tocvan zuvor nicht bekanntgab, Schlitzproben und Trenching durchzuführen.



Vollbild / Pilar: In einem ausgebaggerten Graben (Trench) werden Gesteinsproben zur Gold-Silber-Gehaltsbestimmung entnommen.



Vollbild / Pilar: Auch in freiliegendem Gestein wurden Schlitzproben (entlang der roten Markierung) entnommen.

• Tocvan hat durch die heute veröffentlichten Ergebnisse nämlich die Grundstücksteile festgelegt, in denen die Großprobe durchgeführt werden soll, und zwar nicht nur in der hochgradigen Main Zone, sondern auch in anderen Grundstücksteilen, wo die Gold- und Silber-Gehalte zwar niedriger, aber dennoch abbauwürdig sein könnten. Die Großprobe soll nämlich beweisen, dass auch Gestein mit niedriggradiger Mineralisation wirtschaftlich abgebaut und verarbeitet werden kann. Es wird also spannend, herauszufinden, wie niedriggradig das Erz sein kann, um abbauwürdig zu sein.

• Interessanterweise konnte Tocvan mit den Schlitzproben auch sehr hochgradiges Gold direkt an der Erdoberfläche lokalisieren. Gold-Gehalte von bis zu 8,3 g/t konnte an der Erdoberfläche der Main Zone nachgewiesen werden. Das ist sensationell hochgradiges Material für einen Tagebau in Mexiko! Der 35 m lange Graben (Trench #1), in dem diese Spitzenwerte erzielt wurden, begeistert mit einem Durchschnittsgehalt von 2,2 g/t Gold, was immer noch sehr hochgradig für einen Tagebau ist!

• Der nahe gelegene Trench #2 erzielte über eine Länge von 20 m einen Durchschnittsgehalt von 2,8 g/t Gold, mit Spitzenwerten von bis zu 7,1 g/t Gold.

• Schlitzproben am Trench #7 (ca. 500 m östlich von Trench #1 und #2) ergaben über eine Länge von 25 m einen Durchschnittsgehalt von 2,2 g/t Gold mit Spitzenwerten von bis zu 7,3 g/t Gold.



Vollbild / Goldreiche Erz, das bei Pilar direkt an der Erdoberfläche vorkommt.

• Die heute veröffentlichten Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie besonders das Pilar Projekt im Vergleich zu anderen Goldminen in der Region ist. Bei Pilar sind die Gold-Gehalte für einen Tagebau sehr hoch und hinzu kommt der große Vorteil, dass das Gold direkt an der Erdoberfläche vorkommt und sich in der Tiefe ausdehnt (wie in vorherigen Bohrungen nachgewiesen).

• Es sollte somit nur noch Formsache sein, die unmittelbar bevorstehende Großprobe in den nächsten 3-4 Monaten erfolgreich abzuschliessen. Insgesamt werden 1000 t Erz an verschiedenen Grundstücksteilen mit einem Bagger abgetragen und zur 25 km entfernten Verarbeitungsanlage eines privaten Minenbetreibers (mit entsprechenden Haufenlaugungsbecken) transportiert werden.



Vollbild / Die nur 25 km entfernte Anlage eines privaten Betreibers zur Verarbeitung von Gold-Silber-Erz. (Quelle)

• Tocvan veröffentlichte in der Vergangenheit bereits Daten über Produktionskosten einiger Goldminen in Sonora. Zur Erinnerung: Die Produktionskosten liegen typischerweise bei deutlich weniger als $10 USD pro Tonne Gestein. Tocvan plant mit der Großprobe, insgesamt 1000 t Gestein abzubauen und verarbeiten zu lassen. Unter der Annahme eines Durchschnittsgehalts von 2,4 g/t Gold (Durchschnitt der oben genannten 3 Trenches) wären im Gestein also 2,4 kg Gold enthalten. Da die Gewinnungsrate bei ca. 90% liegen dürfte, könnte Tocvan also rund 2,16 kg Gold produzieren. Beim aktuellen Goldpreis von $59.080 USD/kg wären dies etwa $127.613 USD (ca. $172.590 CAD) an Einnahmen.



Vollbild / Hier wird die bevorstehende Pilar-Großprobe zu Gold-Barren umgemünzt. (Quelle)

• Wie in der heutigen News zu lesen ist, dient die Großrpobe nicht dazu, Geld zu verdienen, sondern unter realen Bedingungen zu beweisen, dass sich das Erz für einen Haufenlaugungsbetrieb eignet.

• Die Gold-Gewinnungsraten werden zeigen, wie rentabel das Pilar Projekt tatsächlich ist. Diese "harten" Zahlen/Fakten werden ausschlaggebend sein, einen strategischen Partner an Board zu holen, mit dem eine eigene Verarbeitungsanlage vor Ort am Pilar Grundstück finanziert und aufgebaut wird. Alternativ könnte ein großer Goldproduzent auch einen Projekt-Kauf (Pilar) in Erwägung ziehen, womit Tocvan ausreichend Geld hätte, um sein Picacho Zweitprojekt ohne Verwässerung in Richtung Produktionsreife zu entwickeln. Oder ein großer Goldproduzent versucht eine Komplett-Übernahme des Unternehmens, in welchem Fall sich Tocvan-Aktionäre mit einer Rendite von typischerweise 50-150% vom alsdann aktuellen Aktienkurs begnügen müssten. Sollte Tocvan jedoch ohne größere Verwässerung mit seinem Pilar Projekt in Produktion gehen können (mit einem strategischen Partner), so wäre deutlich mehr Rendite über die nächsten Jahre möglich!

• Die nächsten Monate werden also alles andere als langweilig für Tocvan-Aktionäre. 2023 wird wohl zum wichtigsten und erfolgreichsten Jahr werden! Die Großprobe bei Pilar, die in aller Kürze startet, kann schlagartig zum "Dosenöffner" für das Unternehmen und seinen Aktionären werden.

Die heutige Pressemitteilung von Tocvan (frei übersetzt aus dem Englischen):

Tocvan legt Grundstücksteile für Großprobe fest, Schlitzproben an der Erdoberfläche erzielen hochgradiges Gold mit bis zu 8,3 g/t und 38 g/t Silber beim Pilar Gold-Silber-Projekt

Highlights

• Gold-Gehalte von durchschnittlich 1,4 g/t, mit Spitzenwerten von bis zu 8,3 g/t Gold

• Silber-Gehalte von durchschnittlich 11 g/t, mit Spitzenwerten von bis zu 65 g/t Silber

• Die Ergebnisse werden als Grundlage für die Entnahme einer Großproben dienen, um eine repräsentative Mischung von Material von der Erdoberfläche bei Pilar zu erhalten.

Calgary, Alberta – 23. Februar 2023 – Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FSE: TV3) freut sich, die Ergebnisse der oberflächlichen Schlitzproben ("channel sampling") in den Gebieten bekannt zu geben, die für den Abbau von Material für eine Großprobe auf seinem Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, vorbereitet werden. Die Schlitzproben wurden alle 5 m senkrecht zur freiliegenden Mineralisation und Alteration an der Erdoberfläche entlang der Main Zone und der 4-T-Trends entnommen. An 8 Stellen wurden Proben entnommen, um verschiedene Ebenen der freiliegenden Mineralisation zu testen; alle 8 Trench-Stellen erzielten anomale Gold- und Silber-Gehalte. In der Zone Main, Trench TR-2023-01, erzielten 7 Proben entlang eines 35 m langen Trends einen Durchschnittsgehalt von 2,2 g/t Gold und 14,2 g/t Silber, der von 8,3 g/t bis 0,1 g/t Gold reicht (siehe Tabelle 1 und Abbildung 1). Entlang des Trench TR-2023-02 ergaben 5 Proben auf einem 20-m-Trend einen Durchschnittsgehalt von 2,8 g/t Gold und 9,5 g/t Silber, der zwischen 7,1 und 0,7 g/t Goldlag. Der Trench TR-2023-07 bestand aus 5 Proben entlang eines 25-m-Trends, die einen Durchschnittsgehalt von 2,2 g/t Gold und 30,5 g/t Silber ergaben, der zwischen 7,3 g/t und 0,1 g/t Gold lag. Entlang des Südtrends der Main Zone wurden anomale Gold- und Silber-Gehalte an der Erdoberfläche gefunden, wo die Mineralisation in der Tiefe bekanntermaßen stärker ausgeprägt ist, was durch das Bohrloch JES-22-62 bestätigt wurde, das 108,6 m mit 0,8 g/t Gold ergab. Insgesamt wurden auf dem gesamten Grundstück 37 Schlitzproben entnommen; 22 Proben ergaben Gehalte über 0,15 g/t Gold, einschließlich 12 Proben über 1 g/t Gold (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1 für die vollständigen Ergebnisse).

"Die Ergebnisse der Schlitzproben bei Pilar sind äußerst ermutigend, übertreffen unsere Erwartungen und zeigen das Potenzial für konsistente hochgradige Gold- und Silber-Gehalte für unseren Großprobe", sagte CEO Brodie Sutherland. "Während wir uns auf unsere erste Großprobe bei Pilar vorbereiten, gibt uns dies die Zuversicht, dass wir in den bereits freiliegenden Teilen der Mineralisation nicht nur in unserer etablierten Main Zone, sondern auch entlang des 4-T-Trends beträchtliche Gehalte gewinnen können."

Bis zu 1.000 Tonnen Oxid-Gold-Material werden aus ausgewählten, an der Erdoberfläche freiliegenden Bereichen des gesamten Projektgebiets entnommen, wobei der Schwerpunkt auf der Main Zone und dem 4-T-Trend liegt, wo vorläufige Säulenlaugungsstudien vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf Gehalte ("head-grade") und Gewinnungsraten ergaben. Das Material aus den Großproben wird abgebaut und in einem privaten Minenbetrieb weniger als 25 km westlich von Pilar für die Verarbeitung mittels Haufenlaugung vorbereitet. Die Informationen aus der Großprobe sollen einen detaillierteren Bericht über den erwarteten Gehalt und die prozentuale Goldgewinnung liefern und wichtige Informationen zur Optimierung zukünftiger Produktionsanlagen bereitstellen. In Koordination mit der Großprobe werden zusätzliche metallurgische Probenahmen durchgeführt, um die Goldmerkmale zu identifizieren und die Goldgewinnungsmethoden weiter zu verbessern. Der Prozess wird von einem unabhängigen qualifizierten Fachmann geleitet, der auf die Metallurgie von Oxid-Gold-Lagerstätten spezialisiert ist. Die Gesamtdauer der Verarbeitung und Analyse der Großprobe wird sich voraussichtlich auf 3-4 Monate erstrecken, je nachdem, wie viele Edelmetalle aktiv durch den Haufenlaugungsprozess gewonnen werden. Die aus der Großprobe gewonnenen Informationen werden für die Planung und die Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Minen- und Verarbeitungsanlagen in vollem Umfang auf dem Gelände von Pilar verwendet.



Vollbild / Abbildung 1: Karte der Schlitzproben-Ergebnisse des Großprobenprogramms beim Pilar Projekt.



Vollbild / Tabelle 1: Ergebnisse der Gesteinsproben („Channel Sampling“) des Großprobenprogramms beim Pilar Projekt

Vorherige Rockstone Reports

"Tocvan: Meetings in New York waren sehr erfolgreich" (LINK)

"Tocvan: Startschuss für den Abbau und der Verarbeitung der Pilar-Grossprobe im Februar" (LINK)

"Tocvan: Erstklassige Bohrergebnisse vom Picacho Gold-Silber-Zweitprojekt rechtfertigen fundamentale Neubewertung der Aktie" (LINK)

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 38,538,853

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,455 CAD (21.02.2023)

Marktkapitalisierung: $18 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,339 EUR (21.02.2023)

Marktkapitalisierung: €13 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Qualitätssicherung / Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht oder die eintreten könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Emission. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern und Phrasen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens und der finanziellen Lage des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.