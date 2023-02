Die Regierung wiederum setzt auf grundsätzliche Reformen, damit die Ukraine möglichst bald die Beitrittsverhandlungen mit der EU beginnen kann. Mit einem neuen Mediengesetz und der Verabschiedung einer Antikorruptionsstrategie sollen zwei von Brüssel geforderte Vorbedingungen erfüllt werden. Doch zahlreiche weitere Punkte sind noch offen. Gleichzeitig schreitet die Integration mit der EU voran. Unter anderem beteiligt sich die Ukraine an EU-Programmen für Forschung, integriert sich in den Binnenmarkt und kooperiert bei der Zollverwaltung und Normung.



Die deutsche Wirtschaft bekennt sich weiterhin zum ukrainischen Markt. Bei der jüngsten Fachmesse "Rebuild Ukraine" in Warschau präsentierten 56 Aussteller am deutschen Gemeinschaftsstand Technologien für den Wiederaufbau des Landes: "Auch wenn das Geschäft nach Ausbruch des Krieges stark zurückgegangen ist, glauben die Firmen offensichtlich an die Zukunft des Marktes. Einige Unternehmen haben sogar Pläne für Neuinvestitionen in der Ukraine. Und die Bundesregierung unterstützt das Engagement mit Investitionsgarantien und Exportkreditgarantien", erklärt Schulze weiter.



Nach ukrainischen Angaben kostet der Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg rund 750 Milliarden Euro. Ein Schwerpunkt soll auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und ökologischen Umbau der Wirtschaft liegen. Deutschland könnte dafür ein wichtiger Partner werden.



Weitere Informationen und Analysen zur wirtschaftlichen Lage erhalten Sie auf unserer Sonderseite zum Krieg in der Ukraine

