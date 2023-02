Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Konsequente Umsetzung der Strategie und starke Performance im 4. Quartalführen zu einem organischen Umsatzwachstum von 16,2 % für das Geschäftsjahr2022- Organisches Wachstum des Adjusted EBITDA liegt mit 10,2 % über der Prognose- Zweistelliges organisches Wachstum bei Umsatz und Adjusted EBITDA im 4.Quartal- Guter Start ins Geschäftsjahr 2023, weiterhin auf Kurs für profitableszweistelliges organisches WachstumDie Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Health & Beauty-Lösungen undDrug-Delivery-Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, hat im Geschäftsjahr2022 ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Adjusted EBITDA erzielt. DerUmsatz stieg organisch um 16,2 %, getragen von allen Geschäftsbereichen. DasAdjusted EBITDA wuchs organisch um 10,2 %. "Im Jahr 2022 hat Gerresheimerbewiesen, dass es ein profitables Wachstumsunternehmen ist, mit einembeschleunigten Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Wir haben unsere Zieleübertroffen und Gerresheimer erfolgreich durch ein dynamisches Umfeld gesteuert.Unsere strategischen Investitionen der letzten Jahre zahlen sich aus und führenzu deutlich höheren Wachstumsraten und Erlösen. Wir werden auch weiterhin unsereGeschäftsmöglichkeiten nutzen und unseren profitablen Wachstumskursbeschleunigen", sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der GerresheimerAG. "Nach einem starken Abschluss des Jahres 2022 hatten wir einen guten Startin das Jahr 2023. Unser Auftragsbestand ist auf Rekordniveau und wir erwartenein anhaltendes zweistelliges Wachstum von Umsatz und Adjusted EBITDA bei einerweiteren Verbesserung der Margen", fügte er hinzu.Der Umsatz im 4. Quartal belief sich auf 529 Mio. EUR, was einem organischenWachstum von 15,9 % entspricht. Vor allem die beiden Geschäftsbereiche Plastics& Devices sowie Primary Packaging Glass trugen zu diesem Erfolg bei. Das 4.Quartal lieferte mit 21,2 % die stärkste Adjusted EBITDA-Marge des Jahres, dasAdjusted EBITDA stieg von 95 Mio. EUR um 17 Mio. EUR auf 112 Mio. EUR, was einemwährungsbereinigten organischen Wachstum von 11,9 % entspricht. Der FreeCashflow vor M&A-Aktivitäten war im 4. Quartal mit 79 Mio. EUR besonders hoch,nach 63 Mio. EUR im 4. Quartal 2021.Der Umsatz im Geschäftsbereich Plastics & Devices wuchs im 4. Quartal organischum 13,8 % und im Gesamtjahr 2022 um 12,3 %, getragen von einer starken Nachfragenach Lösungen für Kunststoffverpackungen, Inhalatoren und Pens. Das AdjustedEBITDA stieg im 4. Quartal organisch um 15,2 % und im Geschäftsjahr 2022 um 8,8%, es betrug im 4. Quartal 81 Mio. EUR und im Geschäftsjahr 2022 232 Mio. EUR.Der Umsatz im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass wuchs im 4. Quartal