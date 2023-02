Das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Vorabend veröffentlicht wurde, zeigte große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar, während über eine Zinspause nichts zu lesen war. Die Experten der Credit Suisse sehen daher keine neuen geldpolitischen Signale für den seit geraumer Zeit wieder von Zinssorgen geprägten Markt. Die Fed bleibe fokussiert auf Inflationsrisiken, hieß es. Die Wirtschaftsdaten seit der Sitzung hätten die restriktive Haltung der Notenbanker noch untermauert.

Ask 11,38

Ask 11,38

Ask 9,20

Ask 9,20

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,33 Prozent auf 15 450,45 Punkte. Der MDax gewann 0,56 Prozent auf 28 616,39 Punkte, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,31 Prozent auf 4255,86 Zähler.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag mit moderaten Gewinnen in den Tag gestartet. Im Fokus stehen zahlreiche Quartalsberichte und Ausblicke, die von Anlegern und Analysten derzeit ausgewertet werden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer