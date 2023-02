Tipp der Woche I: Welche drei Aktien kurz vor dem Ausbruch stehen könnten, verrät Charttechnikexperte Stefan Klotter in seiner neuen Abstauberliste. Sichern Sie sich jetzt die Chance auf Ihren nächsten Rendite-Kracher und exklusive Einblicke in seine aktuelle FAST BREAK Watchlist. Hier klicken und mehr erfahren!

Konjunkturdaten

07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 02/23

08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 01/23

10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 01/23

10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 02/23

10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 02/23

11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig)

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (vorläufig)

16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 01/23





Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 27.02.2023 Zeit Land Relev. Termin 06:00 JPN Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda 10:00 GBR MPC Mitglied B. Broadbent spricht 11:00 EUR Verbrauchervertrauen 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 CAN Leistungsbilanz 18:00 EUR EZB Lane Rede 18:30 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht



