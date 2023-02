Vermögen trotz Inflation und Energiekrise aufbauen "Bloß nicht uninformiert in die Bank spazieren" (FOTO)

Düsseldorf (ots) - VDI-Experte von der Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps für

Berufsanfänger



Inflation, steigende Preise und Co.: Vermögen aufzubauen wird vermeintlich immer

schwieriger. Christoph Hommel, Experte der Verbraucherzentrale NRW, gibt im

VDI-Podcast Tipps, wie Geld sparen selbst in Krisenzeiten gelingt.



Die Lebensmittelpreise schießen in die Höhe, Energie scheint unbezahlbar - vor

allem Studierende und Berufseinsteiger empfinden es als unmöglich, Vermögen in

diesen Zeiten aufzubauen. Christoph Hommel von der Verbraucherzentrale NRW ist

Experte zu den Themengebieten Altersvorsorge, Geldanlage und Baufinanzierung. Er

gibt im VDI-Podcast "Technik aufs Ohr" an: "Zunächst ist es wichtig beim

Berufsstart eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, die 80 % des

Nettoeinkommens abdecken soll." Er empfiehlt, sich selbst mit dem Thema

Vermögensaufbau auseinanderzusetzen. "Ich kann jedem davon abraten, in die Bank

zu spazieren und zu fragen, welche Sparangebote es gibt. Das funktioniert nicht,

denn dort sitzt einem jemand gegenüber, der in erster Linie daran interessiert

ist, Geld zu verdienen", so Hommel. Hohe Verwaltungskosten seien die Folge.