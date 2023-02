JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Bislang hätten die Titel in diesem Jahr um etwa 30 Prozent zugelegt wegen der Spekulation auf schneller steigende Verteidigungsausgaben, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit seien sie anfällig für Gewinnmitnahmen, auch wegen unveränderter Geschäftsziele bis 2025./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 28,05EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m