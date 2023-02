Vanadium Resources arbeitet derzeit an einer Finanzierung, um sein Vanadium-Vorkommen Steelpoortdrift in Südafrika in Produktion zu bringen. Eine entscheidende Rolle dürfte dabei John Ciganek, der jüngst in den Vorstand des australischen Unternehmens aufgerückt ist, spielen.

Vanadium Resources hat in den vergangenen Jahren das Steelpoortdrift-Vanadium-Projekt in Südafrika vorangetrieben. Nun steht das Unternehmen vor dem wichtigsten Jahr seit der Gründung, denn die Lagerstätte ist bereit, um die Produktion vorzubereiten. Dafür hatte das australische Unternehmen im Herbst 2022 eine Machbarkeitsstudie erstellt, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Projekts aufzeigt.

Demnach kommt Steelpoortdrift auf einen Net Present Value des geplanten Minenbetriebs von 1,2 Mrd. US-Dollar. Das entspricht etwa dem sechsfachen der nötigen Investitionskosten (Capex) in Höhe von 211 Mio. US-Dollar. Diese Relation sucht seinesgleichen im Bergbausektor. Auch die weiteren Kennzahlen lassen aufhorchen: So wird mit einem jährlichen Free Cashflow in Höhe von 152 Mio. US-Dollar gerechnet. Diese Einnahmen übersteigen den gesamten Börsenwert des Unternehmens von umgerechnet 28 Mio. US-Dollar um ein Mehrfaches.

Das Management um Chairman Jurie Wessels arbeitet nun an der Finanzierung des Projekts und ist auf der Suche nach einem Offtake-Partner. Dazu hat sich das Unternehmen im Vorstand mit John Ciganek verstärkt. Er ersetzt Eugene Nel als CEO des Unternehmens, der seine Ziele – die rechtzeitige Fertigstellung der Machbarkeitsstudie im Rahmen des Budgets - erreicht hat.

Nun aber tritt Vanadium Resources in eine neue Unternehmensphase. Mit Ciganek ist man dafür gut aufgestellt. Und dessen Arbeitsauftrag steht bereits fest: Er soll die Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital für den Minenbau organisieren, geeignete Partner für eine Abnahmevereinbarung (Offtake) finden und den Bau der Vanadium-Mine managen.

Da John Ciganek bereits in den zwei Jahren zuvor als nicht-exekutives Board-Mitglied für Vanadium Resources tätig war, dürfte er keine lange Einarbeitungszeit benötigen. Auf der technischen Seite bringt er ohnehin genug Erfahrung mit. Denn der studierte Bergbauingenieur ist bereits seit drei Jahrzenten in der Industrie tätig. So war Ciganek unter anderem bei Tagebau- und Untertageprojekten tätig.