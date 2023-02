München (ots) - Mit der Investition will das Münchner Fintech-Startup sein

Wachstum und die Produktentwicklung vorantreiben, um europäischen KMUs mittels

modernem Ausgabenmanagement und Echtzeit-Budgetierungssoftware zu besserer

Kostenkontrolle in Krisenzeiten zu verhelfen.



finway, das deutsche Finanz-Betriebssystem für KMUs, erhält eine Series A

Finanzierung in Höhe von 9,2 Millionen Euro (10 Millionen Dollar). Die Runde

wird angeführt von Capital 49, einem early-stage Venture Fond unter der Leitung

der Gründer des globalen Fintech-Unicorns Airwallex.





Weitere neue Investoren sind Force Over Mass, ein auf Fintechs spezialisierterFond aus Großbritannien und renommierte Gründer wie das Family Office von PaulForster, Mitgründer des Jobportals Indeed. Bestehende Investoren, u.a. btovPartners und die 10x Group um Felix Haas, haben sich ebenfalls an der neuenInvestitionsrunde beteiligt.In Europa gibt es derzeit mehr als 23 Millionen KMUs. Die große Mehrheit,annähernd 80 %, hat ihre Finanzprozesse noch nicht vollständig digitalisiert.Ausgaben- und Kostenkontrolle sind besonders in letzter Zeit zu zentralenFaktoren geworden. Der Bedarf an automatisierten Lösungen, die Einblick inEchtzeit-Finanzdaten ermöglichen und überholte, analoge Arbeitsmethoden in derBuchhaltung ablösen, war noch nie so groß wie heute.finway ersetzt den ineffizienten, fragmentierten KMU-Finanztool-Markt durch einezentrale Plattform. Mit seiner Komplettlösung deckt finway Ausgaben- undReisekostenmanagement sowie Budgetplanung und vorbereitende Buchhaltung ab.Dadurch können KMUs eine Vielzahl zeitintensiver und fehleranfälliger manuellerAufgaben eliminieren und mittels intelligenter Workflows ihreKreditorenbuchhaltung komplett digitalisieren. Mit diesem ehrgeizigen Ansatz hatfinway den Finger am Puls der Zeit und ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort.In nur zwei Jahren hat finway mehr als 400 Kunden in der DACH-Region gewonnen,darunter MILES Mobility, Alasco und Recup, und hat sich in kürzester Zeit zueiner der am schnellsten wachsenden B2B-Fintech-Plattformen in Deutschlandentwickelt.Das neue Investment wird das finway-Team in erster Linie für dieWeiterentwicklung seiner Softwarelösung verwenden, um den wachsenden Kundenstammbei Herausforderungen wie der besseren Kostenkontrolle noch stärker unterstützenzu können."Es ist kein Geheimnis, dass Technologie die Zukunft des Geldes und desBankwesens grundlegend verändert. finway stellt sich dieser Herausforderung,indem es eine Lösung entwickelt, die Finanzprozesse automatisiert und dieEffizienz für KMUs steigert", sagte Jack Zhang, Mitgründer von Airwallex und