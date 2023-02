Stabile Umsätze, gesicherte Energieversorgung, nachhaltige Mieten: Nahversorgungsimmobilien; Bildnachweis: Habona Invest

Win, win, win - für Umwelt, Nutzer und Anleger

Die jüngste Ankaufserie des auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierten Investment- und Asset Managers Habona Invest zeigt wie es geht: Auch abseits der teuren Großstädte die Grundversorgung der Menschen sichern und den Lebensmittelhändlern einen perfekten Rahmen für moderne Läden geben. ESG-typische Ausstattungselemente wie Photovoltaik und E-Ladesäulen kommen ebenfalls beiden Parteien zu Gute: dem Mieter die Sicherung der Energieversorgung und dem Kunden die Möglichkeit der schnellen Aufladung seine Pkw. Hohe Einkaufsattraktivität und kalkulierbare Nebenkosten sind wiederum die Grundlage für ein erfolgreiches Immobilieninvestment. Da außerhalb der Metropolen nicht weniger und nicht schlechter gegessen und getrunken wird, die Gesamtinvestitionskosten aber umso niedriger sind, profitieren Investoren auch in einem neuen Zinsumfeld von einem sehr attraktiven Rendite-Risiko-Profil dieser Immobilienklasse.

8 Nahversorger auf einen Streich

Bei dem neuesten Investment der Habona Invest-Gruppe handelt es sich um 4 Lebensmittelmärkte, die die bayerische Prebag Holding AG zuvor für die erfolgreiche Discount-Schiene der Edeka-Gruppe modernisiert und erweitert hatte sowie um 4 weitere Märkte, die noch im Bau sind und bis 2024 eröffnet werden sollen. Die Objekte wurden für den in Kooperation mit der Deka Immobilien aufgelegten und von der Hansainvest als Service-KVG administrierten zweiten offenen Immobilienspezialfonds „Habona Deutsche Nahversorger 02 (Inst.)“ erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 36,5 Millionen Euro.

Das Portfolio weist eine Restlaufzeit der Mietverträge von durchschnittlich 14 Jahren auf. Die Neubauten werden u.a. mit Photovoltaikanlagen und E-Ladesäulen ausgestattet. Sieben Objekte befinden sich in Bayern, eines in NRW.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.