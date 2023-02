Setzen die Aktienmärkte in den USA ihren Bärenmarkt fort?

von Sven Weisenhaus

Nicht nur in Deutschland und der Eurozone hellt sich die Stimmung auf (siehe vorgestrige Börse-Intern). Auch in den USA nimmt der Optimismus zu – sogar überraschend deutlich. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die gesamte Wirtschaft – also Industrie und Dienstleistung zusammen – sprang mit 50,2 Punkten im Februar über die Schwelle von 50, ab der Wachstum signalisiert wird. Ausgehend von den nur 46,8 Zählern des Vormonats war das ein sehr kräftiger Stimmungsumschwung. Zumal nur ein Anstieg auf 47,5 erwartet worden war.