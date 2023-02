Seite 2 ► Seite 1 von 4

Heidelberg (ots) -- Konzernumsatz steigt um +13 % auf Allzeithoch von 21,1 Mrd EUR; Ergebnis deslaufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) bei 3,7 Mrd EUR (-3 %);Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) bei 2,5 Mrd EUR (-5 %)- Starke Preisdynamik im vierten Quartal - Kostensteigerungen kompensiert- Bereinigter Jahresüberschuss steigt deutlich - bereinigtes Ergebnis pro Aktie+20 % auf 9,47 EUR- Hervorragende Kapitalrendite - ROIC bei 9,1 %- Erneut hoher Fokus auf Aktionärsrendite - 1 Mrd EUR für Dividenden undAktienrückkäufe aufgewendet- Dekarbonisierung mit weiter gutem Fortschritt - spezifischeNetto-CO2-Emissionen sinken um weitere -2 % (1)- Nachhaltigkeitsziele geschärft und umfassender - zusätzlicher Fokus aufDiversität und Lieferkette- Optimistischer Ausblick 2023 - Umsatzwachstum (2) und RCO bei 2,35-2,65 MrdEUR erwartet"Wir haben das Jahr 2022 mit einem sehr guten Ergebnis dank eines tollenSchlussspurts im vierten Quartal abgeschlossen", sagt Dr. Dominik von Achten,Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials. "Im Rahmen unseres CustomerExcellence Programms konnten wir im vierten Quartal die stark gestiegenenEnergiekosten zum ersten Mal im Laufe des Jahres überkompensieren. Trotz derherausfordernden Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr sind wir bei allenwichtigen Kennzahlen auf Kurs.Diese Leistung haben wir gemeinsam erreicht. Mein Dank gilt daher unseren 51.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne ihre besondere Einsatzbereitschaft undLeidenschaft wäre eine solche Entwicklung nicht möglich gewesen. Ich freue michdarauf, diesen Weg mit unserer neuen globalen Marke und als ein Team 2023fortzusetzen.Klar ist, wir können nur dann langfristig rentabel sein, wenn es uns gelingt,unsere Zukunft als Unternehmen klimaverträglich zu gestalten, den Fußabdruckunserer Produkte weiter zu verringern und Materialkreisläufe zu schließen. Aufallen Gebieten kommen wir mit großen Schritten voran. Gegenüber dem Vorjahrhaben wir unsere spezifischen Netto-CO2-Emissionen um weitere -2 % reduzierenkönnen. Unsere weltweit gestarteten CCUS-Projekte machen gute Fortschritte. Beiunserem CCS-Projekt im norwegischen Brevik liegen wir mit dem Bau der weltweitersten CO2-Abscheideanlage in unserer Industrie gut im Plan, und wir sehen derInbetriebnahme 2024 gespannt entgegen.Wir sind gut in das Jahr 2023 gestartet. Das vierte Quartal hat gezeigt, dasswir eine gute Basis für die weitere Entwicklung in diesem Jahr gelegt haben. DieVolatilität auf Energie- und Rohstoffmärkten bleibt zwar hoch, aber diederzeitige Entspannung bei den Energiepreisen verschafft uns etwas Luft. Auf der