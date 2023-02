Energieprodukte größtenteils deutlich teurer als vor Angriff Russlands auf die Ukraine

WIESBADEN (ots) - * Erzeugerpreise für Erdgas im Januar 2023 um 50,7 % höher als

im Januar 2022, für Strom um 27,3 %, für Mineralölprodukte um 12,6 %



* Benzinpreise an Tankstellen in Deutschland zuletzt ähnlich hoch wie Mitte

Februar 2022





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar hat die Entwicklung derEnergiepreise in Deutschland im Verlauf des Jahres 2022 entscheidendbeeinflusst. Die Erzeugerpreise für Energie waren trotz zuletzt sinkenderTendenz im Januar 2023 um 32,9 % höher als im Januar 2022, wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt. Am deutlichsten fiel die Preissteigerung indiesem Zeitraum bei Erdgas in der Verteilung aus: Im Januar 2023 kostete dieses50,7 % mehr als im Januar 2022, dem Monat vor dem Angriff Russlands. Der Anstiegbei elektrischem Strom betrug 27,3 %. Mineralölprodukte wie Heizöl oderKraftstoffe waren im Januar 2023 trotz zuletzt deutlich gesunkener Preise 12,6 %teurer als im Januar 2022.Auch der Import von Energie aus dem Ausland war trotz aktuell sinkender Preiseim Dezember 2022 teils deutlich teurer als vor dem russischen Angriff. Sokosteten Gaseinfuhren 24,3 % mehr als im Januar 2022, importierteMineralölerzeugnisse waren 14,6 % teurer und der Import von elektrischem Stromkostete 45,7 % mehr als im Januar 2022.Auch für Verbraucherinnen und Verbraucher verteuerten sich Energieprodukteinfolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine deutlich.Mineralölprodukte: Deutliche Preisanstiege im März 2022, Abwärtstrend zumJahresendeBereits im Jahr 2021 waren die Erzeugerpreise für Mineralölprodukte wie Heizölund Kraftstoffe im Zuge der konjunkturellen Erholung sukzessive gestiegen undzogen zum Jahresende 2021 deutlich an. Nach dem russischen Angriff Ende Februar2022 gab es im März noch einmal deutliche Preisanstiege: So verteuerte sich Benzin gegenüber Februar 2022 um 19,5 %, Dieselkraftstoff kostete knapp einDrittel mehr als im Vormonat (+31,2 %) und leichtes Heizöl war binnenMonatsfrist 55,9 % teurer. Die historisch hohen Energiepreise sorgten für denbis dahin höchsten Anstieg der Erzeugerpreise insgesamt seit Beginn der Erhebungim Jahr 1949. Der Tankrabatt, also die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffevom 1. Juni bis zum 31. August, brachte eine vorübergehende Entlastung, vorallem bei den Erzeugerpreisen für Motorenbenzin. Zum Jahresende 2022 zeigte sichbei den Erzeugerpreisen für Mineralölprodukte eine klar fallende Tendenz. ImJanuar 2023 kostete Motorenbenzin nur geringfügig mehr als vor dem AngriffRusslands (+4,4 % gegenüber Januar 2022). Dieselkraftstoff war 15,0 % teurer,