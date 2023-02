Wien (ots) - Weitere Ansprüche von Urlaubern in Höhe von rund 3,3 Mio geltendgemachtDer Verbraucherschutzverein (VSV) vertritt die Interessen von weiteren 117Reisenden, die sich ab dem 5.3.2020 in Ischgl mit Covid infiziert und zum Teilschwere Folgen zu erleiden hatten. Diese Ansprüche drohen am 5.3.2023 zuverjähren. Die Betroffenen haben keine Deckung von Rechtsschutzversicherungenund haben daher Ihre Ansprüche dem VSV zum Inkasso abgetreten.Prozessfinanzierer decken des Kostenrisiko ab."Wir haben die Finanzprokuratur als Vertreterin der Republik Österreich und denLandeshauptmann von Tirol aufgefordert, bis 28.2.2023 eine Erklärung zumVerzicht auf die Einrede der Verjährung abzugeben, um weitere weitwendigeVerfahren zu vermeiden und die Rechtsfragen in Musterverfahren auszujudizieren,"berichtet Peter Kolba, Obmann des VSV. "Wenn nicht fristgerecht diese Erklärungeinlangt, wird in den Tagen danach gegen Republik Österreich und gegen das LandTirol die Sammelklage eingebracht."In den rund 120 Individualverfahren, die seit 2021 gerichtsanhängig sind, liegtderzeit der Ball beim Obersten Gerichtshof (OGH). Er hat - nach Aufhebung derErsturteile durch das Oberlandesgericht Wien - nun zu entscheiden, wie dieseVerfahren weitergehen werden."Es ist schade, dass massiv Geschädigte Jahre warten müssen, um Schadenersatzdurchzusetzen, aber wir haben einen langen Atem," sagt Kolba.Pressekontakt:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +43 660 2002437Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131938/5447871OTS: Verbraucherschutzverein