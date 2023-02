JEFFERIES stuft Vitesco auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vitesco nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern und der Free Cashflow des Autozulieferers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Auftragseingang in der E-Mobility-Sparte dürfte im laufenden Jahr aber weitgehend stagnieren./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 02:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vitesco Technologies Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 67,60EUR gehandelt.



