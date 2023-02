Nvidia Aktie – Schwierige Gegenwart, positive Zukunft?

Trotz guter Aussichten und weitem Vorsprung vor der Konkurrenz konnte sich auch die Aktie des Chipherstellers Nvidia im vergangenen Jahr nicht dem Ausverkauf im Technologiesektor entziehen. Nach einer Halbierung in der Spitze geht es in den ersten Wochen des Jahres mit dem Kurs wieder nach oben. Auch weil sich das Glück eines Unternehmens manchmal schlagartig wenden kann, wenn sich durch neue Entwicklungen neue Chancen eröffnen. Spötter würden allerdings sagen, weil die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird – die Rede ist vom aktuellen Hype um die Künstliche Intelligenz (KI). Nvidia wäre zumindest deshalb ganz vorne mit dabei, weil es über die nötigen Chips und Rechenleistungen verfügt, auf denen KI-Software ausgeführt und entwickelt werden kann.



In dieses Bild passt der Ausblick, den Nvidia bei der gestrigen Vorlage der Zahlen gab. 6,5 Milliarden Dollar Umsatz strebt das Unternehmen im laufenden Quartal an, was über dem Konsens der Wall Street liegt. Die Talsohle bei Grafikarten scheint erreicht und damit könnten sich auch die Lagerbestände wieder normalisieren. Ein Umsatzschub durch die jüngste Welle von Dienstleistungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz wäre dann das i-Tüpfelchen auf den nächsten Zahlen. Die Aktie gewann nachbörslich neun Prozent.

Probleme im einstigen Wachstumsmarkt

Die rückläufige Nachfrage nach Chips im vergangenen Jahr war vor allem einem stagnierenden PC-Markt geschuldet. Auch das Platzen der Blase am Markt für Kryptowährungen führte dazu, dass die Nutzer ihre Ausgaben für Grafikprozessoren von Nvidia deutlich zurückschraubten. Hinzu kamen die Probleme auf dem chinesischen Markt und fertig war das Rezept für eine Reihe enttäuschender Quartalsbilanzen. Und die Aussichten für PC-Verkäufe haben sich in den vergangenen Monaten nicht wirklich verbessert. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IDC gingen die weltweiten PC-Lieferungen auch im Dezember und Januar gegenüber dem Vorjahr um bis zu 28 Prozent zurück, nachdem sie im Septemberquartal um 15 Prozent gesunken waren.