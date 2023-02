Ungarns Parlament setzt Nato-Norderweiterung auf Tagesordnung

BUDAPEST (dpa-AFX) - Das ungarische Parlament erörtert in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch (1. März) die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato. Dies geht aus der Tagesordnung hervor, die das Parlament am Mittwochabend auf seiner Webseite veröffentlichte. Ungarn ist neben der Türkei das letzte Nato-Land, das die Beitritte der beiden nordeuropäischen Länder noch nicht ratifiziert hat.

