Tipp der Woche I: Welche drei Aktien kurz vor dem Ausbruch stehen könnten, verrät Charttechnikexperte Stefan Klotter in seiner neuen Abstauberliste. Sichern Sie sich jetzt die Chance auf Ihren nächsten Rendite-Kracher und exklusive Einblicke in seine aktuelle FAST BREAK Watchlist. Hier klicken und mehr erfahren!

06:00 Uhr, Schweiz: Bossard, Jahreszahlen 06:45 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen (8:30 Uhr Pk) 07:00 Uhr, Schweiz: Emmi, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Georg Fischer, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Jahreszahlen (detailliert) (7:00 Uhr Analystencall) 07:45 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Jahreszahlen (10:00 Uhr Pk, 15:00 Uhr Analystencall) 08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Dänemark: Royal Unibrew, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin Lagonda, Jahreszahlen 11:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bundesbank, Geschäftsbericht 22:05 Uhr, USA: Salesforce, Q4-Zahlen

Ask 1,24

Ask 1,24

Ask 1,18

Ask 1,18

Konjunkturdaten

01:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

02:00 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

02:45 Uhr, China: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

07:00 Uhr, Niederlande: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

07:30 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/23

08:00 Uhr, Deutschland: Reallöhne (endgültig) Q4/22 und Gesamtjahr 2022

08:00 Uhr, Deutschland: Tarifindex Q4/22

08:30 Uhr, Schweiz: Einzelhandelsumsatz 01/23

09:00 Uhr, Polen: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:15 Uhr, Spanien: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:45 Uhr, Italien: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:50 Uhr, Frankreich: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 02/23

09:55 Uhr, Deutschland: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 02/23

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Sachsen 02/23

12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 01/23

14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig)

15:45 Uhr, USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 01/23

16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/23

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

Tipp der Woche II: In diesen Zeiten lieber weiter auf Gold setzen? Wir sagen ja! Nach dem Erfolg (plus 20 Prozent) des ersten Gold-Aktientipps von Mitte Dezember hat sich Experte Marcel Torney auf die Suche nach einem zweiten potentiellen Kracher begeben. Hier klicken und den neuen kostenlosen Report mit dem Gold-Geheimtipp sichern!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 01.03.2023 Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:45 ITA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 09:55 DEU Änderung der Arbeitslosigkeit 09:55 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 10:30 GBR S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe 11:00 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht 11:10 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 15:30 CAN S&P Global PMI Produktion 15:45 USA S&P Global PMI Herstellung 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM verarbeitendes Gewerbe 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin