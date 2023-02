Frankfurt (ots) - Mit dem audit berufundfamilie und dem audit familiengerechte

hochschule, dem strategischen Managementinstrument zur Gestaltung der familien-

und lebensphasenbewussten Personalpolitik, gelingt Transformation erfolgreich.

Diese Erfahrung machten bzw. machen aktuell 85 Prozent der von der

berufundfamilie Service GmbH jüngst befragten Vertreter*innen von

Organisationen, die das Zertifikat zum audit tragen. Volle Zustimmung findet bei

jeder*jedem Fünften (18,9 Prozent) gleichzeitig die Aussage "Das audit ist ein

essenzieller Transformationstreiber.". Insgesamt schreiben 80,9 Prozent dem

Managementinstrument diese aktive Rolle zu.



audit berufundfamilie erfüllt wesentliche Aspekte gelingender

Transformationsprozesse





Die Begründung für die deutliche Bewertung findet sich in den wesentlichenEinzelaspekten gelingender Transformation, die das audit berufundfamilie bzw.audit familiengerechte hochschule erfüllt - und das hinsichtlich Strategie,Zielsetzung und Umsetzung:Für acht von zehn Befragten (84,1 Prozent) gewährleistet das audit, dass dieNotwendigkeit der Veränderungen in der Organisation gut erklärt werden kann.Zudem wird im Auditierungsprozess die Strategie, die hinter der eigenenVereinbarkeitspolitik steht, offengelegt- wie 95,9 Prozent der Teilnehmendenmeinen. Auch bzgl. der Umsetzung ist im audit Transparenz geboten: So stimmenebenfalls 95,9 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass das audit einnachvollziehbares strukturiertes Vorgehen ermöglicht und damit Verständnis füreinhergehende Veränderungen schafft. Für 94,5 Prozent bestätigt sich, dass dieseVeränderungen mit dem audit gezielt in mehreren Bereichen und aufunterschiedlichen Ebenen verfolgt werden - also von der Strategie bis hin zukonkreten familien- und lebensphasenbewussten Angeboten. Dieses Vorgehen hatessenzielle Effekte: Laut 84,5 Prozent der Befragten trägt das audit zu einergrößeren Zufriedenheit der Beschäftigten bei. Für insgesamt 93,6 Prozent stärktdas audit die Arbeitgeberattraktivität bzw. erhöht diese. Gut die Hälfte (50,9Prozent) sieht den positiven Einfluss auf die Employer Attractiveness sogar vollerfüllt.Partizipationsförderndes ManagementinstrumentWesentlich für das Gelingen der Transformation mit dem audit berufundfamilie undaudit familiengerechte hochschule ist, dass die bestehenden Bedarfe bzw.Ansprüche möglichst aller Zielgruppen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeitberücksichtigt werden, wie 94,5 Prozent der Befragten meinen. Gleichzeitigerweist sich das audit laut 93,2 Prozent als beteiligungsorientiertesManagementinstrument, das Mitgestaltungsmöglichkeiteneröffnet.