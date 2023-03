Tipp der Woche II: In diesen Zeiten lieber weiter auf Gold setzen? Wir sagen ja! Nach dem Erfolg (plus 20 Prozent) des ersten Gold-Aktientipps von Mitte Dezember hat sich Experte Marcel Torney auf die Suche nach einem zweiten potentiellen Kracher begeben. Hier klicken und den neuen kostenlosen Report mit dem Gold-Geheimtipp sichern! Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 02.03.2023 Zeit Land Relev. Termin 10:00 ITA Arbeitslosenqoute 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 11:00 EUR Arbeitslosenquote 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Monat) 13:30 EUR EZB Schnabel Rede 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Lohnstückkosten 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 16:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 22:00 USA Fed-Mitglieder Waller spricht

Tipp der Woche I: Welche drei Aktien kurz vor dem Ausbruch stehen könnten, verrät Charttechnikexperte Stefan Klotter in seiner neuen Abstauberliste. Sichern Sie sich jetzt die Chance auf Ihren nächsten Rendite-Kracher und exklusive Einblicke in seine aktuelle FAST BREAK Watchlist. Hier klicken und mehr erfahren!

Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Ihre wichtigsten Termine Was haben Sixt, Deutsche Bank, Raiffeisen, Covestro und Merck verdient?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer