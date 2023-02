Goldman-Experte Andrew Lee präzisierte zu den Trends im Deutschland-Geschäft, dass sich diese im vierten Quartal verglichen mit dem Vorquartal "leicht verbessert" hätten. Die Prognosen für das laufende hält er alles in allem für "stimmig bis ermutigend". Dass der freie Barmittelzufluss ohne das US-Geschäft (FCF AL ex US) für das laufende Jahr mit rund 3,5 Milliarden Euro angegeben wurde, während der Konsens 3,55 Milliarden Euro erwarte, ist Lee zufolge auf eine einmalige zusätzliche Steuer in Höhe von 150 Millionen Euro zurückzuführen. "Diese hatte der Konsens im Zusammenhang mit den Erlösen aus dem Funkturmverkauf der Telekom wahrscheinlich nicht berücksichtigt", schrieb er.

Der Goldman-Analyst erinnerte zudem daran, dass die Telekom ihre Jahresziele für 2022 im vergangenen Jahr mehrfach angehoben hatte. Lee geht daher davon aus, dass die aktuelle Prognose für 2023 beruhigen dürfte./ck/ngu/stk

