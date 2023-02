LONDON (dpa-AFX) - Die Aussicht auf höhere Erträge von Rolls Royce in der Zukunft hat am Donnerstag an der Londoner Börse für Begeisterung gesorgt. Mit einem Kurssprung der Aktien von 20 Prozent erreichten sie den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Sie setzten sich mit großem Abstand an die Spitze der 100 Titel im Leitindex FTSE. In ihrem Fahrwasser zeigten sich auch MTU etwas fester.

Der britische Triebwerkhersteller hat gleich sieben Aspekte ausgemacht, bei denen er in den kommenden Jahren deutlich vorankommen will. Dazu zählen ein besserer Einsatz des Betriebskapitals, die Rückkehr zu einem Kredit-Rating hoher Bonität als Schuldner und nicht zuletzt die Wiederaufnahme von Ausschüttungen an die Aktionäre.