Ein neuer Tag für den festen drahtlosen Zugang (Fixed Wireless Access, FWA), BEC stellt den leistungsstarken AirConnect® 8243 5G-mmWave-Router für den Außenbereich vor

Richardson, Texas (ots/PRNewswire) - Die mmWave-Lösung der zweiten Generation

erfüllt das Versprechen von 5G weltweit



BEC Technologies Inc., ein führender Entwickler und Hersteller von drahtlosen

LTE- und 5G-Breitbandnetzwerk-Konnektivitätslösungen, hat heute die neueste

Ergänzung seines Portfolios der 5G-FWA-Serie angekündigt. Der AirConnect® 8243

ist ein leistungsstarker 5G-mmWave-Router für den Außenbereich, der eine

Konnektivität mit erweiterter Reichweite, beispiellosem Durchsatz, erhöhter

Kapazität und extrem niedriger Latenz bietet.



Die neue Lösung eröffnet Kommunikationsdienstleistern weltweit vielfältige

Marktchancen.





Basierend auf seinem umfangreichen Portfolio an 5G-FWA-Lösungen setzt der BEC8243 das gesamte 5G-Erlebnis mit Standalone (SA) mmWave frei und bietetFlexibilität bei der Bereitstellung von Sub-6-GHz und Non-Standalone (NSA) mitLTE CAT 20, wodurch er sich hervorragend für eine Vielzahl von Standorten undAnwendungen eignet. Der 8243 ist mit fortschrittlichen Routing- undSicherheitsfunktionen ausgestattet und vereinfacht die Installation durch seineeingebettete SIM (eSIM), die es Netzbetreibern und MVNOs ermöglicht, SIM-Profilesicher herunterzuladen und jederzeit und überall zu aktivieren, ohne dass einphysischer Zugriff auf das Gerät erforderlich ist.Die auf Leistung ausgelegte 3 GPP Release 16-konforme Plattform des BEC 8243bietet mit der 10-Carrier-mmWave-Aggregation, NR Dual Connectivity (NR-DC),Sub-6-GHz-Aggregation mit drei Carrier und bis zu sieben Carrier für LTE, einebeispiellose Spectrum Aggregation und Kapazität. Hinsichtlich der Abdeckungbietet die fortschrittliche Antennentechnologie von BEC eine größere Reichweite,ein verbessertes 2×2 MIMO im Uplink und ein 4×4 MIMO im Downlink mit eineSpitzen-EIRP von 48 dBm für mmWave und eine ausgewogene Verstärkung über alleSub-6-GHz-Frequenzen. Die Betreiber können Haushalte und Unternehmen instädtischen, vorstädtischen und ländlichen Gebieten mit ultraschnellenBreitbanddiensten versorgen.Der AirConnect® 8243 hat bei D'Andre Ladson, Vice President of Marketing beiBEC, große Erwartungen geweckt. Ihm zufolge "treiben die weltweitenImplementierungen und die ständig steigende Nachfrage nach mmWave-Lösungen eineneue Wachstumswelle voran, die für Kunden, die innovative Anwendungen für ihrProdukt erkunden möchten, sowohl aufregend als auch ermutigend ist."Die 5G-FWA-Lösungen von BEC enthalten die BECentral® CloudEdge, unserebranchenführende Cloud-basierte Serviceplattform, die wertvolle Einblicke undwichtige Netzwerktransparenz am Edge bietet. Darüber hinaus profitieren dieBetreiber von Zero Touch Provisioning, Echtzeitanalyse-Dashboards, detaillierten