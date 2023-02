BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Dürr erwartet für das laufende Jahr Zuwächse bei Umsatz und Profitabilität. Dabei kann das Unternehmen auf ein robustes Auftragspolster bauen. 2022 erreichte der Auftragseingang erstmals die Marke von fünf Milliarden Euro, auch beim Umsatz erzielte Dürr einen Rekord. Dabei profitiert das Unternehmen von Themen wie Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Automatisierung. Die Aktie stand am Donnerstag dennoch auf der Verkaufsliste der Investoren.

Sie verlor am Vormittag zunächst mehr als vier Prozent und war der größte Verlierer im Mittelwertesegment MDax . So nannte UBS-Analyst Sven Weier die Zahlen zum Schlussquartal "durchwachsen". Ihn hätte dabei der leicht gesunkene Auftragseingang enttäuscht, bei dem vier von fünf Bereichen seine Erwartungen verfehlt hätten, so der Experte. Auch die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei etwas schwächer als gedacht ausgefallen. Die Prognose nannte er im Rahmen der Erwartungen.