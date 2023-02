WARBURG RESEARCH stuft ADVA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adva nach Zahlen von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seinem vorläufigen Zahlenwerk für das vierte Quartal habe das Technologieunternehmen die Jahresziele erreicht, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand bewege sich weiterhin auf Rekordniveau. Die guten Aussichten seien allerdings eingepreist./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ADVA Optical Networking Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,44EUR gehandelt.