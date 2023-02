Gold: Ist die Zeit zum Einstieg schon gekommen?

Die Angst vor der Rezession ist nach einem sorgenlosen Januar wieder zurück an den Märkten. Die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen wieder an und sorgen für Druck auf Aktien und Edelmetallen. Da schwingt auch die Sorge vor einer tiefgreifenden Rezession und einer anhaltend hohen Inflation mit. Der Höhepunkt der Zinserhöhungen der Federal Reserve dürfte noch nicht erreicht sein. Fakt ist: Die Aktienmärkte markieren in der Regel erst dann ihr Tief, wenn der Höhepunkt des Zinszyklus schon erreicht wurde; mit der Ausnahme des Covid-Crash (siehe Graphik). Den haben wir aber noch nicht gesehen. DIe Hoffnungen, dass eine Rezession noch verhindert werden kann, ruhen derzeit vor allem auf der Öffnung Chinas.

Sentiment am Goldmarkt nahe Tiefpunkt

Die noch möglichen Zinserhöhungen der Fed – vermutlich in 0,25%-Schritten – belasten auch die Stimmung am Goldmarkt. Dort ist das Markt-Sentiment binnen weniger Wochen von kontrolliertem Optimismus auf ein historisch niedriges Niveau gesunken. Bei Gold haben die Pessimisten derzeit das Sagen. Der Goldpreis versucht derweil, sich oberhalb von 1.800 US-Dollar zu stabilisieren. Charttechniker weisen darauf hin, dass es kurzfristig eigentlich nur zwei Szenarien geben kann: Entweder geht es erst einmal langsam aufwärts, bevor dann mit Verve die 1.900er und 2.000er-Marke angegriffen werden. Oder aber: Gold rutscht durch bis zur nächsten großen Unterstützung unterhalb von 1.750 US-Dollar. Das wären aktuell noch einmal gut 80 US-Dollar weniger je Unze.

Mittelfristig könnte Gold von dem sogenannten Fed-Pivot profitieren. Wenn nämlich die Fed aufhört die Zinsen zu erhöhen und dann die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht, drückt das nicht nur die Aktienmärkte; vielmehr wurden in solchen Situationen in der Vergangenheit der sichere Hafen Gold gesucht, der dann nicht mehr von weiter steigenden Zinsen belastet wird.

Montage Gold: Aussichtsreiche Aktie mit namhaften Großaktionären

Wem das wilde Auf und Ab beim Goldpreis zu nervig ist, der investiert besser in aussichtsreiche Gold-Developer. Hierzu zählt auch Montage Gold (0,74 CAD | CA61178L1013). Die Kanadier entwickeln das Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste und möchten selbst in Produktion gehen. Laut der vorliegenden Machbarkeitsstudie könnte dort eine Förderung von 272.000 Unzen Gold zu Abbaukosten von 933 US-Dollar je Unze (AISC) aufgebaut werden. Allerdings sehen Analysten ein deutlich höheres Potenzial für die Aktie, da große Teile der Liegenschaft noch nicht exploriert wurden. Ihre Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Niveau. Beacon hat ein Kursziel von 2,30 CAD auf Sicht von 12 Monaten ausgegeben. Nach den jüngsten Bohrergebnissen hat auch Raymond James seine Research-Studie zu Montage Gold aktualisiert. Kursziel hier: 2 CAD.Spannend ist bei Montage Gold aber auch das Aktionariat. Mit Barrick Gold (9,7%), Endeavour Mining (4,1%), Perseus Mining (20,6%), der Lundin Group (9,8%) sowie Sandstorm Gold (6%) sind gleich fünf namhafte Bergbau-Konzerne an dem Unternehmen beteiligt und halten zusammen mit dem Management insgesamt mehr als 55 Prozent der ausstehenden Aktien. Eine ausführliche Analyse von Montage Gold finden Sie an dieser Stelle! Ein aktuelles Gespräch mit CEO Richard Clark gibt es im folgenden Video. Darin äußert sich der erfahrene Mining-Unternehmer, der bereits selbst ein Milliardenprojekt verkauft hat, auch zu den Übernahmeavancen von Newmont Gold in Richtung Newcrest Mining.