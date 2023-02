Zukunftssichere Angebots- und Bestandsführungssysteme Konzern Versicherungskammer vertraut adesso insurance solutions (FOTO)

Dortmund (ots) - Zur Modernisierung der Angebots- und Bestandssysteme für die

Private Krankenversicherung haben sich die Kranken- und Reiseversicherer im

Konzern Versicherungskammer - Bayerische Beamtenkrankenkasse und Union

Krankenversicherung - für die Software von adesso insurance solutions

(http://www.adesso-insure.de) entschieden. Nach einer intensiven Auswahlphase

mit einer Vielzahl an gemeinsamen Workshops und einem technischen Proof of

Concept fiel die Wahl der Versicherungsgruppe auf in|sure Health Policy

inklusive der Module in|sure Health Collective für das Kollektivgeschäft und

in|sure Health Proposal für das Angebotssystem. Darüber hinaus entwickelt adesso

individuelle TAA-Strecken und implementiert diese auf Basis der

Standardschnittstellen in der Standardsoftware. Die Erneuerung der Angebots- und

Bestandssysteme ist Teil der Modernisierungsstrategie der beiden Versicherer,

die monolithischen Host-Systeme abzuschalten und einen hohen

Automatisierungsgrad zu erreichen. Darüber hinaus sollen die

Produktentwicklungsprozesse vereinfacht und eine schnelle "Time-to-market"

erzielt werden.



Das Projekt soll - inklusive einer vollständigen Datenmigration - bis Ende 2027

abgeschlossen sein. Zur effizienten Migration der Bestände kommt MIGSuite zum

Einsatz, die Softwarelösung für fachlich komplexe Datenmigrationen, ebenfalls

von adesso insurance solutions.