JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP angesichts des angekündigten Rückzugs von Hasso Plattner aus dem Aufsichtsrat auf "Underperform" belassen. Das Kursziel bleibt 90 Euro. Wie Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, seien jüngste Personalveränderungen im Management ein Indiz dafür, dass der Einfluss von außen bei dem Softwarekonzern so groß werde wie lange nicht. Dies mache Ergebnisse weniger gut planbar. Er glaubt, dass es schwer wird, die versprochenen Mittelfristziele zu erfüllen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 02:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 109,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m