DAX weiter seitwärts auf hohem Niveau

Die größten Akteure am Aktienmarkt in den vergangenen zwei Jahren waren nicht etwa Banken oder große Vermögensverwalter. Aktienrückkaufe durch Unternehmen bestimmten maßgeblich das Handelsgeschehen. Jedes Jahr gaben sie fast eine Billion US-Dollar nur für den Rückkauf der eigenen Anteilsscheine aus. Apple führt mit einer Summe von 88 Milliarden Dollar pro Jahr die Rangliste an. Riesige Summen, die die Kurse unweigerlich nach oben treiben.

Mit ausbleibenden negativen Überraschungen aus den Fed-Sitzungsprotokollen und starken Zahlen des US-Chipherstellers Nvidia sollte sich der Index heute wieder mit der oberen Begrenzung bei 15.500 Zählern beschäftigen können. Ein Ausbruch darüber dürfte aber nur mit Unterstützung der Wall Street gelingen, an der sich allerdings die Bullen vor dem Zinsgespenst verkrochen haben. Fallen hier die 200-Tage-Linien als technische Unterstützung, dürfte auch der DAX stärker in Mitleidenschaft gezogen werden.

Während die Indizes in Asien und an der Wall Street ihre Kursgewinne seit dem Jahreswechsel fast vollständig wieder abgegeben haben, kann der Deutsche Aktienindex immer noch ein Plus von zehn Prozent vorweisen. Der Markt bleibt standhaft in seinem Seitwärtskanal, alle Tests der unteren Begrenzung bei 15.250 Punkten verliefen bislang erfolgreich.

