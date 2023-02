Ein Jahr Plattform H2 kommunal Kommunen sind beim Thema Wasserstoff bereit für die nächste Stufe (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der Plattform H2 kommunal hat der Branchenverband vor einem

Jahr ein wichtiges Forum für den Austausch und Dialog zwischen kommunalen und

regionalen Energieversorgern ins Leben gerufen. Die vor allem zum Wissens- und

Erfahrungstransfer konzipierte Initiative konnte in den vergangenen zwölf

Monaten wichtige Partner aus den Regionen zusammenbringen und ein starkes

interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.



Zum einjährigen Bestehen seiner Plattform H2 kommunal zieht der Branchenverband

Zukunft Gas ein positives Fazit: Immer mehr Stadtwerke haben Wasserstoff fest in

ihre Planungen integriert. So entstehen konkrete Projekte zu Produktion,

Transport in den Verteilnetzen und zur Wasserstoffnutzung in unterschiedlichen

Anwendungen. Und auch die Angebotsseite wächst stetig. Hersteller erweitern

zunehmend ihr Portfolio um wasserstoffbasierte Anwendungstechnologien und

Elektrolyse-Anlagen, parallel nehmen auch die Wasserstoffproduktion in den

Regionen sowie die professionelle Beschaffung immer deutlichere Züge an: "Wir

sehen jeden Tag große Fortschritte im Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in allen

Sektoren. Insbesondere 2023 wird die Geschwindigkeit des Hochlaufs aufgrund

einer Vielzahl an Projekten noch einmal spürbar anziehen", erklärt Dr. Timm

Kehler, Vorstand von Zukunft Gas. "Umso wichtiger ist, dass die kommunale und

regionale Handlungsebene diesen Schritt mitgeht. Dafür bieten wir mit der

Plattform H2 kommunal seit einem Jahr eine wertvolle Anlaufstelle."