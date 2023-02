Sieben deutsche Städte zählen zu Europas teuersten Einkaufslagen - Paris und London in einer eigenen Dimension, München auf Platz drei der Mietrangliste

Frankfurt (ots) - Unter den 15 Städten Europas mit den höchsten

Einzelhandelsmieten ist Deutschland mit gleich sieben Metropolen vertreten. Zwar

führt Paris mit einer monatlichen Spitzenmiete von 1.625 Euro je Quadratmeter

das Feld an und bildet mit London (1.444 Euro) praktisch eine Liga für sich, so

eine Erhebung des Immobilienberaters JLL. Doch schon auf Platz drei folgt

München mit 340 Euro vor den italienischen Millionenstädten Mailand (333 Euro)

und Rom (300 Euro).



Josefine Ulrich, Director Retail Tenant Representation Germany: "Die deutschen

Handelsmetropolen haben in der Coronapandemie zwar leichte Korrekturen bei der

Spitzenmiete hinnehmen müssen - so reduzierte Spitzenreiter München die

jahrelange Marke von 360 Euro auf 340 Euro - doch im europäischen Vergleich

gehören sie definitiv zur engsten Verfolgergruppe hinter Paris und London."