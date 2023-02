Universal Energy Facility gewährt Zuschüsse für Solarprojekte in ganz Nigeria, hilft KMUs und sorgt gleichzeitig für die Einsparung von Tausenden Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr

Unternehmen erhalten Finanzmittel für Projekte, die Unternehmen mit sauberer Energie verbinden, als Teil eines Programms zur Unterstützung des Nigeria Energy Transition Plan

LAGOS, Nigeria, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ ARMSON -- The Universal Energy Facility (UEF) – eine ergebnisbasierte Finanzierungsfazilität, die von Sustainable Energy for All verwaltet wird – hat bekanntgegeben, dass sie Unternehmen aus dem Bereich erneuerbaren Energien, die beantragt haben, ihre Projekte im Rahmen des Programms „Stand-alone Solar for Productive Use" in Nigeria finanzieren zu lassen, Zuschüsse bereitstellen werden.