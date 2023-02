Von der Nordsee bis in die Region Rhein-Ruhr Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie und Thyssengas schaffen Nord-Süd-Korridor für Wasserstoff (FOTO)

Dortmund (ots) -



- Leitung verbindet Wasserstoff-Erzeugung und -Import im Raum Wilhelmshaven mit

Unternehmen aus Industrie und Mittelstand bis in die Chemieregion Köln

- Schnelle Umsetzung der rund 400 Kilometer langen Transportverbindung bis 2028

durch Umwidmung bestehender Transportleitungen sowie ergänzenden Neubau

- Nord-Süd-Korridor vernetzt bestehende Wasserstoff-Cluster "Hyperlink" und

"GETH2" und eröffnet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten



Die Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie und Thyssengas legen konkrete Pläne für

eine Wasserstoff-Leitung zwischen Wilhelmshaven und Wesseling bei Köln vor. Über

die Nord-Süd-Verbindung sollen bereits ab 2028 Wasserstoff-Mengen, die in der

Küstenregion Wilhelmshaven produziert oder unter anderem aus Norwegen importiert

werden, auf direktem Weg zu den Verbrauchszentren an Rhein und Ruhr

transportiert werden. Möglich wird der leistungsfähige H2-Korridor, indem

bestehende Transportleitungen der Projektpartner umgewidmet sowie Teilabschnitte

neu gebaut werden. Aufgrund der herausgehobenen Bedeutung des

Infrastrukturprojekts haben sowohl Gasunie als auch Thyssengas für die beiden

Teilabschnitte PCI-Anträge (Projects of common interest) bei der Europäischen

Kommission eingereicht.