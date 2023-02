17.02.2023 - Nach einem starken Jahresauftakt an den Aktienmärkten hat zuletzt die Unsicherheit zugenommen. So ist der Deutsche Aktienindex Dax im Januar um fast 9 Prozent gestiegen und trat in der ersten Februar-Hälfte weitgehend auf der Stelle. Die Inflationsdaten, die in den USA am Dienstag dieser Woche veröffentlicht worden sind, hat viele Marktteilnehmer veranlasst, die Lage neu einzuschätzen. Das ist verständlich. Die neuen Zahlen werden aller Voraussicht nach zur Folge haben, dass der Höhepunkt in diesem Zinserhöhungszyklus in den USA später erreicht werden wird als bisher angenommen.

Allerdings ist nun eine Situation entstanden, wie sie immer wieder an Wendepunkten an den Finanzmärkten auftreten kann: Die Unsicherheit ist so groß, dass die Meinungen an den Märkten stark auseinanderdriften. In dieser allgemeinen Verunsicherung gilt es, flexibel genug zu bleiben, um neue Daten aufzunehmen, und dennoch an den Grundzügen seiner Anlagestrategie festzuhalten.