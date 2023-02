Squared Financial beabsichtigt, eine mobile Brokerage-/Zahlungslösung für Privatkunden anzubieten, insbesondere in Kombination mit On- und Offline-Schulungen.

Philippe Ghanem, CEO, kommentiert: „Wir haben bereits im Dezember Büros in Lagos eröffnet. Ich freue mich, dass Vusi diese Rolle übernimmt, und es unterstreicht unsere Ambitionen in der Region".

LUXEMBURG, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Nach der erfolgreichen Expansion in aufstrebende Märkte von Zypern aus, wird Squared Financial vor Ort expandieren und sich dabei besonders auf die afrikanischen Länder südlich der Sahara konzentrieren.

Squared Financial will in aufstrebende Märkten expandieren und ernennt Vusi Thembekwayo zum Vorsitzenden des Aufsichtsratsausschusses

