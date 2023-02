FRITZ!-Innovationen für die schnelle Breitbandzukunft Neue FRITZ-Produkte für Glasfaser und DSL mit Wi-Fi 7, für Triband Mesh, 5G und Smart Home (FOTO)

Berlin (ots) - AVM auf dem MWC 23



- FRITZ!-Produkte für Wi-Fi 7 mit Triband Mesh bei 6 GHz

- Neue FRITZ!Box 5690 Pro: für Glasfaser und DSL, Triband Mesh mit 6 GHz, Wi-Fi

7

- Schnelle 10 Gigabit/s am Fiber-Anschluss und Wi-Fi 7 mit der FRITZ!Box 5690

XGS

- FRITZ!Box 6860 5G - zu Hause unterwegs mit schnellstem Mobilfunk

- AVM erweitert das FRITZ! Smart Home um Zigbee-Technologie



Auf dem MWC in Barcelona stellt der Berliner Kommunikationsspezialist AVM neue

FRITZ!-Produkte für seine Fokusthemen 2023 vor: Fiber und DSL in einer

FRITZ!Box, 10 Gigabit/s am Glasfaseranschluss, zu Hause schnell mit 5G, Wi-Fi 7

mit Triband Mesh mit 6 GHz, sowie ein vielseitiges Smart Home mit den Standards

DECT ULE, Zigbee und dem neuen Standard Matter. Vom 27. Februar bis 2. März

zeigt AVM am Stand 7E53 erste FRITZ!-Produkte für diese zentralen Themen.