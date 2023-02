Wirtschaft Dax hält sich im Plus - Anleger hoffen auf Konjunkturerholung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich halten können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.455 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Zalando, Sartorius und Heidelbergcement. Einige Werte ließen auch entgegen dem Trend nach - mit Abstand am stärksten die Münchener Rück, die neue Geschäftszahlen vorgelegt hatte, sowie Fresenius und FMC, bei denen es schon am Mittwoch viel Bewegung gab.