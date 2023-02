Tent Partnership for Refugees plant europäischen Wirtschaftsgipfel mit führenden Unternehmen

Tent European Business Summit am 19. Juni in Paris

Der Wirtschaftsgipfel bringt CEOs von u.a. PepsiCo, Unilever und ISS zusammen

Die wirtschaftliche Integration von geflüchteten, ukrainischen Frauen und anderen Geflüchteten soll beschleunigt werden

Neue Studie zeigt: Unternehmen, die Geflüchtete einstellen, steigen in der Gunst der Verbraucher:innen

BERLIN, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Non-Profit Organisation Tent Partnership for Refugees (Tent) ein europäisches Gipfeltreffen für internationale Unternehmen angekündigt. Das Gipfeltreffen bringt führende Unternehmen zusammen, um die wirtschaftliche Integration von geflüchteten, ukrainischen Frauen und anderen Geflüchteten in Deutschland und Europa zu beschleunigen. Derzeit gibt es rund acht Millionen Geflüchtete, die aus der Ukraine nach Europa geflohen sind. Die meisten davon sind Frauen. Schätzungsweise mehr als eine Million der Geflüchteten haben sich in Deutschland niedergelassen. Tent ist ein globales Netzwerk von über 300 Unternehmen, das sich für die wirtschaftliche Integration von Geflüchteten einsetzt.

Der Tent European Business Summit findet am 19. Juni in Paris anlässlich der World Refugee Week statt. Auf dem Wirtschaftsgipfel stellen große Unternehmen ihre fortschrittlichen Initiativen vor, mit denen sie zehntausende von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Teilen der Welt einstellen und ausbilden werden.

Gastgeber des Gipfeltreffens sind Topmanager wie Jacob Aarup-Andersen, CEO von ISS, Dominika Bettman, CEO von Microsoft Polen, Ramon LaGuarta, Vorsitzender und CEO von PepsiCo, und Paul Polman, ehemaliger CEO von Unilever, gemeinsam mit Hamdi Ulukaya, CEO von Chobani und Gründer von Tent. Sie appellieren an große Arbeitgeber in ganz Europa, sich mit konkreten Maßnahmen für Geflüchtete einzusetzen.

"Die europäischen Regierungen haben sich für die Aufnahme ukrainischer Frauen eingesetzt, die vor dem Krieg geflohen sind. Die Unternehmen müssen nun ihren Teil dazu beitragen, dass die Geflüchteten Arbeit finden und für sich selbst sorgen können. Dies ist der wichtigste Schritt, um den Geflüchteten bei der Integration in ihre neuen Gemeinschaften zu helfen und dies ist zugleich der Zweck des Europäischen Wirtschaftsgipfels von Tent.", so Hamdi Ulukaya. "Gemeinsam mit den teilnehmenden CEOs möchte ich andere Arbeitgeber in ganz Europa ermutigen, sich zu engagieren, Barrieren abzubauen und geflüchtete ukrainische Frauen einzustellen. Sie werden Ihre Belegschaft bereichern. Sie haben es verdient, sich weiterzuentwickeln, ihr Leben wieder aufzubauen und neu zu starten."