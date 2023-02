Piedmont Lithium nimmt an bevorstehenden Branchenkonferenzen teil

Das Unternehmen wird über den Produktionsstart im Projekt North American Lithium, Neuigkeiten zu den Abnahmeverträgen, den schon bald zu erwartenden Cashflow sowie die Fortschritte in den wichtigsten Projekten berichten

BELMONT, NORTH CAROLINA, 23. Februar 2023 – Piedmont Lithium („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein international führendes Unternehmen im Bereich der Erschließung von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen („EV“) in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, hat heute bekannt gegeben, dass Mitglieder seines Führungsteams an den folgenden Branchenkonferenzen in nächster Zeit teilnehmen werden:

- BMO Capital Markets - 32nd Annual Global Metals, Mining, and Critical Minerals Conference in Miami, Florida; 26. Februar - 1. März

- Red Cloud Financial Services - Pre-PDAC Mining Showcase in Toronto, Kanada; 2.-3. März

- ROTH - 35th Annual ROTH Conference in Dana Point, Kalifornien; 12.-14. März

- Loop Capital Markets - Annual Investor Conference in New York City, New York; 14. März

- Gabelli -14th Annual Specialty Chemicals Symposium in New York City, New York; 16. März

Keith Phillips, der CEO von Piedmont, erklärte, er freue sich, die führenden Unternehmen der Branche und die Anleger über die bevorstehenden Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Belieferung der Elektrofahrzeughersteller und Batteriehersteller mit nordamerikanischem Lithium zu informieren. „Die Wiederaufnahme der Produktion von Spodumenkonzentrat im Projekt North American Lithium ist für das erste Halbjahr 2023 geplant; wir rechnen hier mit den ersten kommerziellen Lieferungen im dritten Quartal. Wir freuen uns schon darauf, über den aktuellen Stand der Abnahmevereinbarungen, über die zu erwartenden Einnahmen und die Fortschritte in unserem Projektportfolio berichten zu können.“