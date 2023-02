ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nel ASA von 10,70 auf 10,00 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die geringere Rentabilität des Wasserstoffkonzerns in der Fueling-Sparte, schrieb Analyst Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognose für die Ebitda-Marge im Jahr 2030 von 16 Prozent auf 9 Prozent./edh/gl

Die NEL ASA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 1,515EUR gehandelt.