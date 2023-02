Seite 2 ► Seite 1 von 4

Indore, Indien (ots/PRNewswire) -- Der GT-Supersportwagen Battista unterstreicht seine Stellung alsbeschleunigungsstärkster Serienwagen der Welt mit zwei neuen Weltrekorden: denSprint über die Viertelmeile schaffte er in 8,55 Sekunden, die halbe Meile in13,38 Sekunden- Die Testfahrten wurden in Zusammenarbeit mit Autocar India auf demNatrax-Testgelände in Indore durchgeführt; der Redakteur Hormazd Sorabjeegehörte zum Fahrerteam, das den Sprint von 0 auf 300 km/h in nur 10,5 Sekundenzurückgelegte- Bei seiner unabhängigen Testfahrt erreichte Sorabjee außerdem eineHöchstgeschwindigkeit von 358,03 km/h, womit der Battista nun offiziell dasschnellste Fahrzeug ist, das jemals auf indischem Boden fuhr- Der Battista ist nun außerdem offiziell das schnellste Elektrofahrzeug, das jeim Land getestet wurde- Renuka Kirpalani, Redakteurin bei Autocar India, kam auf 357,10 km/h und wurdedamit offiziell zur schnellsten indischen Fahrerin auf der Welt- Die äußerst erfolgreichen Testfahrten des Battista folgten nach zweispektakulären Premieren in Indien: In Partnerschaft mit dem AnteilseignerMahindra & Mahindra Ltd. wurde der in Italien gefertigte GT-Supersportwagenauf der E-Motor Show in Hyderabad und beim Greenko E-Prix 2023 in Hyderabadpräsentiert- Die Rekordfahrten des pfeilschnellen, wunderschönen Battista in Indien könnenSie sich hier ansehen: https://youtu.be/GWuZ5YruhF8- Asset pack here(https://www.dropbox.com/sh/6d5pr150balt4lg/AACgHzw2-KZHObvc727gaPt2a?dl=0)Im Februar hat der beschleunigungsstärkste Serienwagen der Welt auf demNatrax-Testgelände in Indien eine Reihe von Geschwindigkeitsrekordenaufgestellt. Der rein elektrisch angetriebene Battista von AutomobiliPininfarina absolvierte den Sprint über die Viertelmeile und die halbe Meile inWeltrekordzeit und war dabei das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug aufindischem Boden aller Zeiten.Die Zeiten von 8,55 Sekunden für die Viertelmeile und 13,38 Sekunden für diehalbe Meile, die von VBOX-Datensystemen festgehalten wurden, waren dieHöhepunkte einer ganzen Reihe von bemerkenswerten Ergebnissen für das ersteLuxus-Elektrofahrzeug von Automobili Pininfarina. Ziel der Testfahrten, beidenen das Performance-, Test- und Validierungsteam der italienischen Marke(darunter Entwicklungsfahrer Stefano Costa) durch Hormazd Sorabjee und RenukaKirpalani von Autocar India verstärkt wurden, war es, die außergewöhnlichenFahrleistungen zu demonstrieren, die allen Battista-Eignern und -Fahrern zurVerfügung stehen. Spannende Kurzfilme zu den Rekordfahrten sind hier verfügbar:https://youtu.be/GWuZ5YruhF8