Deutsche Anleihen geben moderat nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag bis zum Mittag im Kurs moderat nachgegeben. Zuletzt fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 134,01 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,54 Prozent.

Auch in anderen Euroländern stiegen die Renditen leicht an. Außerhalb der Eurozone erhöhten sich die Renditen in Großbritannien spürbar. Am Markt wurde auf Bemerkungen der Notenbankerin Catherine Mann verwiesen. Sie sprach sich für weitere Zinsanhebungen aus, um die hohe Inflation zu senken. Generell gilt sie als Vertreterin einer straffen Geldpolitik. Am Anleihemarkt sorgten die Aussagen für Zinsauftrieb.